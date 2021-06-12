Слова поздравления королеве Елизавете II, всей королевской семье и народу Зеленский разместил в сети.
Читайте также Елизавете II подарили сорт роз, названный в честь умершего принца Филиппа
Зеленский поздравил Елизавету ІІ
Искренние поздравления Ее Величеству королеве Елизавете II, королевской семье и британскому народу по случаю официального дня рождения королевы. Желаем крепкого здоровья, вдохновения, мира, гармонии и процветания,
– отметил президент Украины.
Кроме того, Зеленский высказал пожелание, чтобы стратегическое партнерство Украины и Великобритании шло на пользу обоим народам.
Напомним, президент поздравил Елизавету II с днем рождения и в день, когда она родилась. Тогда Зеленский отметил, что королева – символ мужества, веры и преданности.
70-летие правления Елизаветы II: что известно
- В 2022 году будет 70 лет с того дня, когда Елизавету II провозгласили королевой.
- Великобритания уже начала подготовку к этой дате. В годовщину дня коронации Ее Величества обнародовали программу мероприятий, которые запланированы на 2 – 5 июня 2022 года. Грандиозные события запланированы по всему Соединенному королевству.