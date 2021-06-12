Слова привітання королеві Єлизаветі ІІ, всій королівській родині та народу Зеленський розмістив у мережі.
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Зеленський привітав Єлизавету ІІ
Щирі вітання Її Величності королеві Єлизаветі II, королівській родині та британському народу з нагоди офіційного дня народження королеви. Бажаємо міцного здоров'я, натхнення, миру, гармонії й процвітання,
– зазначив президент України.
Крім того, Зеленський висловив побажання, аби стратегічне партнерство України та Великої Британії йшло на користь обом народам.
70-річчя правління Єлизавети II: що відомо
- У 2022 році буде 70 років з того дня, коли Єлизавету II проголосили королевою.
- Велика Британія вже почала підготовку до цієї дати. У річницю з дня коронації Її Величності оприлюднили програму заходів, які заплановані на 2 – 5 червня 2022 року. Грандіозні події заплановані по всьому Сполученому королівстві.