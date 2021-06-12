Слова привітання королеві Єлизаветі ІІ, всій королівській родині та народу Зеленський розмістив у мережі.

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Зеленський привітав Єлизавету ІІ

Щирі вітання Її Величності королеві Єлизаветі II, королівській родині та британському народу з нагоди офіційного дня народження королеви. Бажаємо міцного здоров'я, натхнення, миру, гармонії й процвітання,

– зазначив президент України.

Крім того, Зеленський висловив побажання, аби стратегічне партнерство України та Великої Британії йшло на користь обом народам.

Нагадаємо, президент привітав Єлизавету ІІ з днем народження й у день, коли вона народилася.Тоді Зеленський зазначив, що королева – символ мужності, віри та відданості.

Довідка. Відповідно до традиції, день народження королеви у Великій Британії відзначають двічі: 21 квітня, коли фактично народилася Єлизавета II, а також у другу суботу червня.

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