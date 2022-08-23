Зеленский упомянул Харьков в вечернем обращении. Он подчеркнул, что это героический город, где живут героические люди.

Кстати Оккупанты "поздравляют" харьковчан с Днем города новыми обстрелами: попали по Шевченковскому району

Гордый город. Город с чувством собственного достоинства. Город, умеющий себя защищать. Город, чьи люди умеют объединяться,

– подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Харьков всегда поражает всех, кто приезжает и видит, как горожане заботятся о своих улицах и дворах даже тогда, когда испытывают жестокое давление российских террористов.

Харьков обязательно восстановят

Хотя Харьков пережил много жестокости, он никогда не будет городом черных сожженных окон и разрушенных районов. Также город никогда не подчинится российской нечисти.

Президент пообещал, что мы обязательно освободим всю Харьковскую область и найдем способ обеспечить безопасность нашему Харькову. Власти сделают все, чтобы восстановить город.

Обстрел Харькова

Вечером 23 августа под атакой россиян оказался Шевченковский район Харькова. Предварительно известно, чтобы пострадавших нет.

В течение дня российские захватчики три раза обстреливали город. Опять же из артиллерии били по Шевченковскому району.

Смотрите больше – почему россияне ежедневно обстреливают Харьков: видео