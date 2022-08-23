Зеленський згадав Харків у вечірньому зверненні. Він наголосив, що це героїчне місто, де живуть героїчні люди.

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Горде місто. Місто з почуттям власної гідності. Місто, яке вміє себе захищати. Місто, чиї люди вміють об’єднуватися,

– наголосив Зеленський.

Він додав, що Харків завжди вражає всіх, хто приїжджає й бачить, як містяни дбають про свої вулиці та двори навіть тоді, коли переживають жорстокий тиск російських терористів.

Харків обов'язково відновлять

Хоч Харків пережив багато жорстокості, він ніколи не буде містом чорних спалених вікон і зруйнованих районів. Також місто ніколи не підкориться російській нечисті.

Президент пообіцяв, що ми обов’язково звільнимо всю Харківщину та знайдемо спосіб гарантувати безпеку нашому Харкову. Влада зробить все, щоб відновити місто.

Обстріл Харкова

Ввечері 23 серпня під атакою росіян опинився Шевченківський район Харкова. Попередньо відомо, щоб постраждалих нема.

Протягом дня російські окупанти ще три рази обстрілювали місто. Знову ж таки з артилерії гатили по Шевченківському району.

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