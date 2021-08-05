Детали поздравления Зеленского

Глава государства порадовался за победу нашей спортсменки. Он отметил, что на Олимпиаде в Токио снова подняли флаг Украины.

К теме Кажется, будто это сон, – украинка Лузан о своей первой медали Олимпийских игр

Наша каноистка Людмила Лузан выиграла "бронзу" в соревнованиях по гребле на дистанции 200 метров. Спасибо, Людмила! Поздравляю с медалью! Только вперед,

– подчеркнул президент.

Что известно о третьем месте Лузан

Борьбу за "бронзу" вели украинка и полячка. Лузан лишь на последних метрах вырвала награду для нашей сборной. Спортсменка стала "бронзовым" призером с результатом 47.034.

Отметим, каноистка получила первую олимпийскую награду для наших гребцов на Олимпийских играх. Кроме того, она принесла Украине 12 награду.