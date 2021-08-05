Деталі привітання Зеленського

Глава держави порадів за перемогу нашої спортсменки. Він наголосив, що на Олімпіаді в Токіо знову підняли прапор України.

До теми Здається, ніби це сон, – українка Лузан про свою першу медаль Олімпійських ігор

Наша каноїстка Людмила Лузан виграла "бронзу" у змаганнях з веслування на дистанції 200 метрів Дякую, Людмило! Вітаю з медаллю! Тільки вперед,

– наголосив президент.

Що відомо про третє місце Лузан

Боротьбу за "бронзу" вели українка та полячка. Лузан лише на останніх метрах вирвала нагороду для нашої збірної. Спортсменка стала "бронзовою" призеркою з результатом 47.034.

Зауважимо, каноїстка здобула першу олімпійську нагороду для наших веслувальників на Олімпійських іграх. Крім того, вона принесла Україні 12 нагороду.