Деталі привітання Зеленського
Глава держави порадів за перемогу нашої спортсменки. Він наголосив, що на Олімпіаді в Токіо знову підняли прапор України.
До теми Здається, ніби це сон, – українка Лузан про свою першу медаль Олімпійських ігор
Наша каноїстка Людмила Лузан виграла "бронзу" у змаганнях з веслування на дистанції 200 метрів Дякую, Людмило! Вітаю з медаллю! Тільки вперед,
– наголосив президент.
Що відомо про третє місце Лузан
Боротьбу за "бронзу" вели українка та полячка. Лузан лише на останніх метрах вирвала нагороду для нашої збірної. Спортсменка стала "бронзовою" призеркою з результатом 47.034.
Зауважимо, каноїстка здобула першу олімпійську нагороду для наших веслувальників на Олімпійських іграх. Крім того, вона принесла Україні 12 нагороду.