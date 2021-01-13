Президент Украины Владимир Зеленский 13 января поздравил Литву с Днем защитников свободы. Он отметил, что Украина чтит память погибших, отдавших свою жизнь за независимость балтийской страны.

Среди тех, кто боролся с советскими захватчиками, были и украинцы. Об этом Зеленский написал на своей странице в твиттере.

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Сегодня Литва отмечает 30-ю годовщину защитников свободы. Украина чтит память погибших за свободу и независимость братской Литвы. Украина и Литва вместе,

– сказал глава государства.

Обратите внимание! Президент Литвы Гитанас Науседа наградил памятными медалями 11 украинцев, которые завоевали независимость балтийской страны 13 января 1991 года.

Коротко о Дне защитников свободы в Литве: