Зеленский поздравил Литву с Днем защитников свободы от советских захватчиков
Президент Украины Владимир Зеленский 13 января поздравил Литву с Днем защитников свободы. Он отметил, что Украина чтит память погибших, отдавших свою жизнь за независимость балтийской страны.
Среди тех, кто боролся с советскими захватчиками, были и украинцы. Об этом Зеленский написал на своей странице в твиттере.
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Сегодня Литва отмечает 30-ю годовщину защитников свободы. Украина чтит память погибших за свободу и независимость братской Литвы. Украина и Литва вместе,
– сказал глава государства.
Коротко о Дне защитников свободы в Литве:
- 13 января 1991 года советские захватчики совершили попытку свержения законной власти Литвы, которая 11 марта 1990 провозгласила независимость от СССР.
- В Вильнюсе тысячи гражданских стали на защиту Верховного Совета Республики и других государственных объектов.
- Среди защитников литовской независимости были и украинцы.
- В этом противостоянии погибли 14 человек, а больше тысячи пострадали.
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