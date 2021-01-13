Президент України Володимир Зеленський 13 січня привітав Литву з Днем захисників свободи. Він наголосив, що Україна вшановує пам'ять загиблих, які віддали своє життя за незалежність балтійської країни.

Серед тих, хто боролися з радянськими загарбниками, були й українці. Про це Зеленський написав на своїй сторінці у твіттері.

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Сьогодні Литва святкує 30-ту річницю Дня захисників свободи. Україна вшановує пам’ять загиблих за свободу та незалежність братньої Литви. Україна і Литва разом,

– сказав глава держави.