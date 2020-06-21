Президент Владимир Зеленский 21 июня поздравил медицинских работников в Украине с их профессиональным праздником. Глава государства отметил особое значение и важность каждого из них в тяжелые для Украины времена.

Президент рассказал, что сегодня государство делает для улучшения условий работы медиков. Об этом он сказал в обращении на своей странице в фейсбук. К теме На линии огня: истории жизни медиков, умерших от коронавируса в Украине Смотрите видео поздравления Зеленского с Днем медика: Новость дополняется...