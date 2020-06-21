Для нас вы все лучшие: Зеленский поздравил медиков с профессиональным праздником – видео
Президент Владимир Зеленский 21 июня поздравил медицинских работников в Украине с их профессиональным праздником. Глава государства отметил особое значение и важность каждого из них в тяжелые для Украины времена.
Президент рассказал, что сегодня государство делает для улучшения условий работы медиков. Об этом он сказал в обращении на своей странице в фейсбук.
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Смотрите видео поздравления Зеленского с Днем медика:
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