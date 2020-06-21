Президент Володимир Зеленський 21 червня привітав медичних працівників в Україні з їхнім професійним святом. Глава держави відзначив особливе значення і важливість кожного з них у важкі для України часи.

Президент розповів, що сьогодні держава робить для покращення умов роботи медиків. Про це він сказав у зверненні на своїй фейсбук-сторінці.

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Що сказав Зеленський в своєму зверненні до медиків

Президент підписав указ про відзначення держнагородами 122 медиків.

За його словами, раніше держава недостатньо піклувалась про лікарів, а з початку пандемії коронавірусу було багато проблем, з якими зіштовхнулись медики.

Окрім 6,5 мільярда гривень для будівництва приймалень, уряд додатково збільшує витрати на медицину майже на 8 мільярдів гривень.

За словами Зеленського, медзаклади, які опинилися на межі закриття будуть дофінансовані та збережені.

1,2 мільярда гривень дадуть на екстрену медичну допомогу. А з 1 вересня всім медпрацівникам підвищать зарплату на 25, 50 і 70% залежно від їхньої категорії.

Зеленський обіцяв не допустити ситуації, за якої лікарі шукатимуть кращої долі за кордоном.

Він також згадав 43 медпрацівників, які віддали свої життя в боротьбі з COVID-19. Родини лікарів мають отримати відповідні компенсації.

Зеленський закликав українців дотримуватись карантину заради безпеки і здоров'я лікарів, які нас рятують.

Кожен лікар зараз перебуває на передовій, воюючи за наше здоров'я. Українські лікарі – це наш державний скарб, ми не маємо іншого права, щоб його зберегти,

– наголосив Зеленський.

Дивіться відео привітання Зеленського з Днем медика: