Пловца с триумфальной победой поздравил президент Владимир Зеленский. Соответствующее сообщение появилось на его официальных страницах.
Напомним Бронзовое проклятие снято: пловец Романчук завоевал серебро Олимпиады-2020
Зеленский отметил, что Михаил Романчук принес Украине первую серебряную награду. Он оптимистично подписал фото с олимпийцем "Так держать!".
Триумф Романчука: главное
- Это вторая награда Михаила Романчука, которую по праву можно назвать исторической.
- 29 июля спортсмен выиграл бронзовую медаль в заплыве на 800 метров вольным стилем.
- Романчук принес Украине первую медаль в плавании за последние 17 лет.
- 1 августа Романчук завоевал первую серебряную медаль в общем зачете для Украины.
- В финальном заплыве на дистанции 1500 метров вольным стилем Романчук боролся с американцем Робертом Финком и немцем Флорианом Веллбруком.
- В конце концов ему удалось обогнать Веллбрука.