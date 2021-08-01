Пловца с триумфальной победой поздравил президент Владимир Зеленский. Соответствующее сообщение появилось на его официальных страницах.

Напомним Бронзовое проклятие снято: пловец Романчук завоевал серебро Олимпиады-2020

Зеленский отметил, что Михаил Романчук принес Украине первую серебряную награду. Он оптимистично подписал фото с олимпийцем "Так держать!".

Заметим, что в медальной копилке Украины на Олимпиаде-2020 теперь 6 наград – 1 серебро и 5 бронз.

Триумф Романчука: главное