Плавця із тріумфальною перемогою привітав президент Володимир Зеленський. Відповідний допис з'явився на його офіційних сторінках.
Нагадаємо Бронзове прокляття знято: плавець Романчук здобув "срібло" Олімпіади-2020
Зеленський відзначив, що Михайло Романчук приніс Україні першу срібну нагороду. Він оптимістично підписав фото з олімпійцем "Так тримати!".
Тріумф Романчука: головне
- Це друга нагорода Михайла Романчука, яку по праву можна назвати історичною.
- 29 липня спортсмен виграв бронзову медаль у запливі на 800 метрів вільним стилем.
- Романчук приніс Україні першу медаль у плаванні за останні 17 років.
- 1 серпня Романчук виборов першу срібну медаль у загальному заліку для України.
- У фінальному запливі на дистанції 1500 метрів вільним стилем Романчук змагався з американцем Робертом Фінком та німцем Флоріаном Веллбруком.
- Зрештою йому вдалося обігнати Веллбрука.