Плавця із тріумфальною перемогою привітав президент Володимир Зеленський. Відповідний допис з'явився на його офіційних сторінках.

Нагадаємо Бронзове прокляття знято: плавець Романчук здобув "срібло" Олімпіади-2020

Зеленський відзначив, що Михайло Романчук приніс Україні першу срібну нагороду. Він оптимістично підписав фото з олімпійцем "Так тримати!".

Тріумф Романчука: головне

  • Це друга нагорода Михайла Романчука, яку по праву можна назвати історичною.
  • 29 липня спортсмен виграв бронзову медаль у запливі на 800 метрів вільним стилем.
  • Романчук приніс Україні першу медаль у плаванні за останні 17 років.
  • 1 серпня Романчук виборов першу срібну медаль у загальному заліку для України.
  • У фінальному запливі на дистанції 1500 метрів вільним стилем Романчук змагався з американцем Робертом Фінком та німцем Флоріаном Веллбруком.
  • Зрештою йому вдалося обігнати Веллбрука.