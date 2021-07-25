Глава государства пожелал ему новых свершений и достижений. И выразил надежду на будущие достижения атлетов.

Важно Игорь Рейзлин – бронзовый призер Олимпиады в шпаге

Президент подчеркнул, что Украина получила уже вторую "бронзу" на Олимпийских играх в Токио.

Наш Игорь Рейзлин завоевал третье место среди шпажистов! Поздравляю победителя и желаю новых свершений и вдохновения! Верю в очередные спортивные достижения наших парней и девушек!

– отметил Владимир Зеленский.

Игорь Рейзлин стал бронзовым призером Олимпиады: главное