Глава государства пожелал ему новых свершений и достижений. И выразил надежду на будущие достижения атлетов.

Важно Игорь Рейзлин – бронзовый призер Олимпиады в шпаге

Президент подчеркнул, что Украина получила уже вторую "бронзу" на Олимпийских играх в Токио.

Наш Игорь Рейзлин завоевал третье место среди шпажистов! Поздравляю победителя и желаю новых свершений и вдохновения! Верю в очередные спортивные достижения наших парней и девушек!
– отметил Владимир Зеленский.

Игорь Рейзлин стал бронзовым призером Олимпиады: главное

  • Игорь Рейзлин 25 июля стал бронзовым призером Олимпийских игр-2020 в фехтовании на шпаге. В схватке за 3 место он соревновался с итальянцем Андреа Сантарелли.
  • Рейзлин принес первую в истории медаль для Украины в мужской шпаге.
  • Спортсмен признался, что даже не ожидал, что попадет в четверку и в целом завоюет бронзу.