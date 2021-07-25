Глава держави побажав йому нових звершень та досягнень. І висловив сподівання на майбутні досягнення атлетів.

Важливо Ігор Рейзлін – бронзовий призер Олімпіади у шпазі

Президент підкреслив, що Україна здобула вже другу "бронзу" на Олімпійських іграх у Токіо.

Наш Ігор Рейзлін виборов третє місце серед шпажистів! Вітаю переможця та бажаю нових звершень і наснаги! Вірю в чергові спортивні досягнення наших хлопців і дівчат!

– зазначив Володимир Зеленський.

Ігор Рейзлін став бронзовим призером Олімпіади: головне