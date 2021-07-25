Глава держави побажав йому нових звершень та досягнень. І висловив сподівання на майбутні досягнення атлетів.
Важливо Ігор Рейзлін – бронзовий призер Олімпіади у шпазі
Президент підкреслив, що Україна здобула вже другу "бронзу" на Олімпійських іграх у Токіо.
Наш Ігор Рейзлін виборов третє місце серед шпажистів! Вітаю переможця та бажаю нових звершень і наснаги! Вірю в чергові спортивні досягнення наших хлопців і дівчат!
– зазначив Володимир Зеленський.
Ігор Рейзлін став бронзовим призером Олімпіади: головне
- Ігор Рейзлін 25 липня став бронзовим призером Олімпійських ігор-2020 у фехтування на шпазі. У сутичці за 3 місце він змагався з італійцем Андреа Сантареллі.
- У третьому періоді українець переміг суперника з рахунком 15:12. Рейзлін приніс першу в історії медаль для України в чоловічій шпазі.
- Спортсмен зізнався, що навіть не очікував, що потрапить у четвірку та загалом завоює бронзу.