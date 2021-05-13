Глава государства подчеркнул важность и актуальность принятия украинско-французских соглашений. Ведь это поможет улучшить жизнь в ряде регионов Украины.

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Радуюсь, что договоренности не стали просто словами, – Зеленский об украинско-французских соглашениях

4 украинско-французские соглашения были подписаны 13 мая, в рамках визита в Украину министра экономики, финансов и восстановления Франции Бруно ле Мэра. Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал заключение важных договоров.

Я радуюсь, что все, о чем мы договаривались с президентом Франции Эммануэлем Макроном, не просто слова. А профессиональные люди смогли все это довести от слов до серьезных сделок. Все эти 4 сделки очень актуальны,

– подчеркнул он.

Глава государства также отметил, подписанные документы очень важны для улучшения качества водоснабжения в Украине. И добавил, этот вопрос решается не только на местном уровне, но и на государственном. Для этого будут вкладываться большие деньги.

Владимир Зеленский еще раз подтвердил приглашение главе Франции и его жене Бриджит Макрон на празднование Дня Независимости Украины состоится 24 августа 2021 года.

Украина подписала соглашения с Францией более чем на 1,3 миллиарда евро: главное

Денис Шмигаль 13 мая заявил об успешном подписании сразу четырех соглашений между Украиной и Францией. Их общая сумма составляет более 1,3 миллиарда евро.

Правительства обеих стран подписали соглашения по: