Президент подчеркнул, что война приумножила вызовы, с которыми полицейским приходится иметь дело. Они тоже защищают наше государство.

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В частности, приходят на помощь людям при обстреле, обеспечивают эвакуацию, помогают доставлять гуманитарные грузы, разминируют территории.

В целом, как отметил политик, работа полицейских всегда являлась основой правопорядка в нашем государстве. От них зависит, ощущают ли украинцы безопасность на улицах.

Полицейские документируют преступления оккупантов

Президент отметил, что теперь украинским полицейским приходится документировать военные преступления российской армии. Они уже возбудили более 20 тысяч уголовных дел по этим фактам.

Я благодарен вам за эту важную работу. Ведь наказание оккупантов за все, что они натворили против граждан Украины, является нашей национальной задачей... Без вас цивилизованная жизнь невозможна,

– подчеркнул Зеленский.



Зеленский поздравил полицейских / Фото Офиса Президента

После войны будут совершенствовать материально-техническую базу полиции

Глава государства заверил, что развитие Национальной полиции – это приоритет, поскольку является элементом безопасности. После войны на это направят силы.

Кроме приветствия, Зеленский вручил полицейским государственные награды и специальные звания. Затем собравшиеся почтили память погибших правоохранителей минутой молчания.

Зеленский наградил полицейских / Фото Офиса Президента:

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