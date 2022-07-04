Президент наголосив, що війна примножила виклики, з якими поліцейським доводиться мати справу. Вони теж захищають нашу державу.

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Зокрема, приходять на допомогу людям під час обстрілів, забезпечують евакуацію, допомагають доправляти гуманітарні вантажі, розміновують території.

Загалом, як зауважив політик, робота поліцейських завжди була основою правопорядку в нашій державі. Від них залежить, чи відчувають українці безпеку на вулицях.

Поліцейські документують злочини окупантів

Президент зауважив, що тепер українським поліцейським також доводиться документувати воєнні злочини російської армії. Вони вже почали понад 20 тисяч кримінальних справ за цими фактами.

Я вдячний вам за цю важливу роботу. Бо покарання окупантів за все, що вони наробили проти громадян України, є нашим національним завданням...Без вас цивілізоване життя неможливе,

– наголосив Зеленський.



Зеленський привітав поліцейських / Фото Офісу Президента

Після війни вдосконалюватимуть матеріально-технічну базу поліції

Глава держави запевнив, що розвиток Національної поліції – це пріоритет, оскільки є елементом безпеки. Після війни на це спрямують сили.

Крім привітання, Зеленський вручив поліцейським державні нагороди та спеціальні звання. Потім присутні вшанували пам'ять загиблих правоохоронців хвилиною мовчання.

Зеленський нагородив поліцейських / Фото Офісу Президента:

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