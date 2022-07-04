Професійне свято правоохоронців було встановлене указом президента України від 4 липня 2018 року. Про історію Дня Національної поліції розповідає 24 канал.

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Історія Дня Національної поліції

Після Революції гідності та, зокрема, злочинів "Беркуту" проти народу, українське суспільство вимагало негайного реформування правоохоронної системи. Для здійснення реформ у галузі влада орієнтувалась на досвід Грузії.

Восени 2014 року було представлено концепцію реформування Міністерства внутрішніх справ. У ній передбачалась ліквідація тоді діючого органу міліції та створення натомість Національної поліції України.

Вже 2 липня 2015 року Верховна Рада ухвалила закон "Про Національну поліцію". Двома днями пізніше, 4 липня, склав присягу перший штат Нацполіції. Це відбулось на Софійській площі у Києві.

Присяга першого штату Національної поліції у 2015 році / Фото hromadske

Після цього приблизно місяць новостворений правоохоронний орган працював у тестовому режимі. Другим містом після столиці, де поліцейські вийшли на вулиці, став Львів. Згодом Національна поліція з'явилась в Одесі.

Поліція з народом

З 24 лютого 2022 року Україна живе в умовах повномасштабного вторгнення Росії. Працівники Національної поліції, як і низка інших правоохоронців, відіграють важливу роль у протистоянні українського народу збройній агресії російських окупантів.

Нині поліцейські не лише стежать за правопорядком, патрулюють вулиці та їздять на виклики, але й допомагають евакуйовувати мешканців регіонів, де ведуться активні бойові дії, виявляють диверсійні групи ворога та затримують колаборантів. Крім того, поліцейські беруть безпосередню участь у розслідуваннях воєнних злочинів російських окупантів, а також розшукують зниклих людей.

Україна відзначає День Національної поліції: дивіться відео

До слова, голова Нацполіції Ігор Клименко привітав колег з їхнім професійним святом. Він закликав пам'ятати, що поліція сьогодні – це деталі одного великого механізму, від якого залежить безпека українців.

Сьогодні, без будь-яких звітів та цифр, я хочу сказати основне: кожен поліцейський, який слідує Присязі та вірний Україні – герой. Герой для своєї сім'ї, герой для нашої держави. Дякую усім поліцейським, які вірою та правдою служать Українському народу. Слідчим, криміналістам, патрульним, дільничим, офіцерам громад, спецпризначенцям, оперативникам, вибухотехнікам, кінологам та решті справжніх фахівців, які працюють у Національній поліції,

– написав Клименко.

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