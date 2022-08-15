В нем президент Украины отметил большой путь поляков и украинцев к историческому согласию в основном вопросе – вопросе свободы. При этом Зеленский произнес свою речь на польском языке.

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Обращение Зеленского к польскому народу

В начале своего видеообращения Владимир Зеленский отметил, что это честь для лидера любого государства, иметь возможность именно так обращаться к польскому народу. Президент отметил, что гордится тем, что такое обращение сейчас звучит наиболее обоснованно именно от украинского государства.

Наши народы прошли большой путь и наконец достигли исторически величайшего согласия по главному вопросу для украинцев и поляков – это вопрос о свободе. Только вместе мы можем защитить независимость наших государств – на поколение вперед. И мы действительно вместе – как друзья, союзники и братья,

– сказал Зеленский.

Президент добавил, что сегодня мы боремся вместе, и обязательно отпразднуем общую победу в битве за свободу и европейское будущее, которая происходит прямо сейчас, при нашей жизни.

Я благодарю вас за историческую поддержку! Поздравляю с Днем Вооруженных сил Республики Польша! И от всего сердца желаю одного – скорейшей победы. Слава Польше! Слава Украине!

– подытожил президент.

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Поздравление от Андрея Ермака

Не обошел вниманием праздник польского народа и глава Офиса Президента Андрей Ермак. В своем телеграме он поблагодарил союзную страну за поддержку и подчеркнул, что сейчас Польша и Украина вместе противостоят маршу российского зла в Европе.

Ваши САУ "Краб" в составе ВСУ являются эффективным оружием так же, как танки и важная дипломатическая поддержка. Мы далеко не в первый раз в истории вместе бьем российского агрессора. И точно победим,

– написал Ермак.

Общие битвы Польши и Украины

К слову, в честь празднования Дня Вооруженных сил Польши издание SPRAVDI сделало подборку исторических битв, в которых польский и украинский народы объединялись ради совместной победы.

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