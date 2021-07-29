Глава государства отметил, что пловец принес Украине уже 4 медаль. Заметим, что Романчук в полуфинале на этой дистанции установил олимпийский рекорд.

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Зеленский поздравил Романчука с олимпийской медалью

Владимир Зеленский подчеркнул, что украинские пловцы в последний раз завоевывали награды на Олимпийских играх в 2004 году. Тогда в Афинах 2 "золота" выиграла Яна Клочкова, "бронзу" – Андрей Сердинов.

Наши спортсмены – наша гордость,

– подчеркнул президент.

Сейчас украинские олимпийцы в Токио получили 4 "бронзы". Медали в казну сборной Украины принесли:

Дарья Белодед – дзюдо;

Игорь Рейзлин – фехтование на шпаге.

Елена Костевич и Олег Омельчук – стрельба из пневматического пистолета на дистанции с 10 метров.

Михаил Романчук – плавание на дистанции 800 метров.

Романчук получил "бронзу" на Олимпиаде: главное