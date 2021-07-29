Глава государства отметил, что пловец принес Украине уже 4 медаль. Заметим, что Романчук в полуфинале на этой дистанции установил олимпийский рекорд.
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Зеленский поздравил Романчука с олимпийской медалью
Владимир Зеленский подчеркнул, что украинские пловцы в последний раз завоевывали награды на Олимпийских играх в 2004 году. Тогда в Афинах 2 "золота" выиграла Яна Клочкова, "бронзу" – Андрей Сердинов.
Наши спортсмены – наша гордость,
– подчеркнул президент.
Сейчас украинские олимпийцы в Токио получили 4 "бронзы". Медали в казну сборной Украины принесли:
- Дарья Белодед – дзюдо;
- Игорь Рейзлин – фехтование на шпаге.
- Елена Костевич и Олег Омельчук – стрельба из пневматического пистолета на дистанции с 10 метров.
- Михаил Романчук – плавание на дистанции 800 метров.
Романчук получил "бронзу" на Олимпиаде: главное
- Михаил Романчук 29 июля стал бронзовым призером Олимпийских игр-2020 в заплыве на 800 метров вольным стилем.
- В финале он преодолел дистанцию с результатом 7:42.33.
- Золотую медаль получил пловец из Соединенных Штатов Робет Финк. Второй стал итальянец Грегорио Палтриньери.
- Еще один украинский спортсмен Сергей Фролов финишировал в финальном заплыве шестым.