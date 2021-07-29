Глава держави відзначив, що плавець приніс Україні вже 4 медаль. Зауважимо, що Романчук у півфіналі на цій дистанції встановив олімпійський рекорд.
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Зеленський привітав Романчука з олімпійською медаллю
Володимир Зеленський підкреслив, що українські плавці востаннє завойовували нагороди на Олімпійських іграх у 2004 році. Тоді в Афінах 2 "золота" виграла Яна Клочкова, "бронзу" – Андрій Сердінов.
Наші спортсмени – наша гордість,
– наголосив президент.
Наразі українські олімпійці в Токіо здобули 4 "бронзи". Медалі в скарбницю збірної України принесли:
- Дар'я Білодід – дзюдо;
- Ігор Рейзлін – фехтування на шпазі.
- Олена Костевич та Олег Омельчук – стрільба з пневматичного пістолета на дистанції з 10 метрів.
- Михайло Романчук – плавання на дистанції 800 метрів.
Романчук здобув "бронзу" на Олімпіаді: головне
- Михайло Романчук 29 липня став бронзовим призером Олімпійських ігор-2020 в запливі на 800 метрів вільним стилем.
- У фіналі він подолав дистанцію з результатом 7:42.33.
- Золоту медаль здобув плавець зі Сполучених Штатів Робет Фінк. Другий став італієць Ґреґоріо Палтріньєрі.
- Ще один український спортсмен Сергій Фролов фінішував у фінальному запливі шостим.