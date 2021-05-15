Зеленский поздравил с Днем науки и вспомнил ученых, которыми гордится Украина
Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем науки. Он пожелал всем работать так, чтобы эта сфера в стране всегда была сферой наибольшего внимания.
Источник:телеграм-канал Владимира Зеленского
Глава государства назвал символическим то, что 15 мая в Украине отмечают сразу 2 праздника – День Европы и День науки. Мол, оба они – о прогрессе.
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Зеленский подчеркнул, что украинская наука всегда была и будет для государства очень важна. К тому же, не только благодаря мировой славе, которую уже принесла.
А прежде всего потому, что работа наших ученых, их изобретения и открытия дают реальную пользу и служат именно нашему народу и нашей стране,
– подчеркнул он.
Президент добавил, что украинцы служат безопасности и конкурентоспособности общества, эффективности институтов. Особенно, это чувствуется, в частности, во время войны.
Глава государства отметил, что есть немало ученых, которыми гордится страна. Речь идет об ученых, конструкторах, инженерах, изобретателях и акедемиках.
Ученые, которых упомянул Зеленский
- Владимир Вернадский;
- Иван Пулюй;
- Владимир Симиренко;
- Александр Богомолец;
- Илья Мечников;
- Николай Амосов;
- Олег Антонов;
- Игорь Сикорский;
- Сергей Королев;
- Борис Патон.
Украинский президент отметил, что именно имя Патона с 2022 года будет носить Национальная премия в области науки и техники.
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"Уверен, что и в дальнейшем украинские имена будут гордо звучать в разговорах о мировой науке", – подытожил глава государства.
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