Володимир Зеленський привітав українців з Днем науки. Він побажав усім працювати так, аби ця сфера у країні завжди була сферою найбільшої уваги.

Глава держави назвав символічним те, що 15 травня в Україні відзначають одразу 2 свята – День Європи та День науки. Мовляв, обидва вони – про прогрес.

До теми Демократія, свобода, рівність і гідність, – Зеленський привітав українців з Днем Європи

Зеленський наголосив, що українська наука завжди була й буде для держави надважливою. До того ж, не тільки завдяки світовій славі, яку вже принесла.

А насамперед тому, що робота наших науковців, їхні винаходи та відкриття дають реальну користь і служать саме нашому народу та нашій країні,

– підкреслив він.

Президент додав, що українців служать безпеці й конкурентоспроможності суспільства, ефективності інституцій. Особливо це відчувається, зокрема, у час війни.

Глава держави зазначив, що є чимало науковців, якими пишається країна. Мовиться про вчених, конструкторів, інженерів, винахідників та акедеміків.

Науковці, яких згадав Зеленський

Володимир Вернадський;

Іван Пулюй;

Володимир Симиренко;

Олександр Богомолець;

Ілля Мечников;

Микола Амосов;

Олег Антонов;

Ігор Сікорський;

Сергій Корольов;

Борис Патон.

Український президент зауважив, що саме ім'я Патона з 2022 року носитиме Національна премія в галузі науки і техніки.

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"Впевнений, що й надалі українські імена гордо звучатимуть у розмовах про світову науку", – підсумував глава держави.