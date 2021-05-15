Президент Володимир Зеленський привітав співгромадян з Днем Європи. Глава держави зазначив, що Україна неможлива без Європи, а Європа неможлива без України.

Президент Зеленський наголосив, що святкування зараз зовсім інакше, ніж було, наприклад, у 2003 році, коли указом президента України тільки започаткували святкування.

До теми Ми – європейці, – Шмигаль привітав Україну з Днем Європи

Значення Дня Європи в Україні

Президент зазначив, що за два десятиліття День Європи став для українців чимось більшим, ніж тематичні заходи на центральних площах українських міст.

І сьогодні День Європи символізує для нас усвідомлення свого шляху та суспільний вибір на користь фундаментальних принципів і цінностей,

– заявив президент Зеленський.

Президент перелічив такі принципи та цінності:

Це демократія, свобода, рівність і гідність.

Активне громадянське суспільство та прозора влада, підзвітна й підконтрольна йому.

Єдині правила гри та правоохоронці й суди, які невідворотно реагують на їхнє порушення.

Справедливі податки та відповідальні громадяни, які сплачують їх.

Комфортне життя і щасливе майбутнє, рух до якого відбувається хорошими дорогами та чистими безпечними вулицями.

"І з 2014 року, коли сотні наших громадян віддали за цей вибір власне життя, а тисячі продовжують захищати його й нашу землю з початком війни на сході, День Європи назавжди став для нас особливим і знаковим днем", – зазначив Володимир Зеленський.

Вступ України в ЄС

Президент подякував державам-членам ЄС, які підтримали його ініціативу та підписали двосторонні декларації про перспективу майбутнього членства України у Євросоюзі.

Володимир Зеленський переконаний, що для цього є всі підстави. Він розповів, що в Україні відбувається системна трансформація й назвав такі зміни:

зняття депутатської недоторканності,

земельна реформа,

протидія корупції та деолігархізація,

реформа суду,

прозорі цифрові процеси онлайн,

децентралізація та посилення місцевого самоврядування.

Зеленський згадав й про створену Конференцію про майбутнє Європи. Зокрема, президент переконаний, що одним з результатів Конференції про майбутнє Європи мало б стати відкриття перспективи приєднання до ЄС держав, які поділяють його цінності, які готові виборювати та захищати на діях. Володимир Зеленський переконаний, що Україна точно одна з таких країн.

І ми щиро віримо, що незабаром зможемо відзначати в Україні не день, а рік Європи. Перший рік нашого повноцінного членства в ЄС,

– заявив Володимир Зеленський.

Він переконаний, що це буде перший рік серед майбутніх століть історії України у складі європейської родини.

"Бо Україна неможлива без Європи, а Європа неможлива без України", – підсумував Зеленський.

Зверніть увагу! Україна відзначає День Європи в першу суботу травня, Євросоюз – 9 травня, а Рада Європи – 5 травня.

До речі, з Днем Європи українців привітав також прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він наголосив, що наша держава є частиною європейської спільноти – географічно, ціннісно, ментально.