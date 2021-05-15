Демократія, свобода, рівність і гідність, – Зеленський привітав українців з Днем Європи
Президент Володимир Зеленський привітав співгромадян з Днем Європи. Глава держави зазначив, що Україна неможлива без Європи, а Європа неможлива без України.
Джерело:телеграм Володимира Зеленського
Президент Зеленський наголосив, що святкування зараз зовсім інакше, ніж було, наприклад, у 2003 році, коли указом президента України тільки започаткували святкування.
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Значення Дня Європи в Україні
Президент зазначив, що за два десятиліття День Європи став для українців чимось більшим, ніж тематичні заходи на центральних площах українських міст.
І сьогодні День Європи символізує для нас усвідомлення свого шляху та суспільний вибір на користь фундаментальних принципів і цінностей,
– заявив президент Зеленський.
Президент перелічив такі принципи та цінності:
- Це демократія, свобода, рівність і гідність.
- Активне громадянське суспільство та прозора влада, підзвітна й підконтрольна йому.
- Єдині правила гри та правоохоронці й суди, які невідворотно реагують на їхнє порушення.
- Справедливі податки та відповідальні громадяни, які сплачують їх.
- Комфортне життя і щасливе майбутнє, рух до якого відбувається хорошими дорогами та чистими безпечними вулицями.
"І з 2014 року, коли сотні наших громадян віддали за цей вибір власне життя, а тисячі продовжують захищати його й нашу землю з початком війни на сході, День Європи назавжди став для нас особливим і знаковим днем", – зазначив Володимир Зеленський.
Вступ України в ЄС
Президент подякував державам-членам ЄС, які підтримали його ініціативу та підписали двосторонні декларації про перспективу майбутнього членства України у Євросоюзі.
Володимир Зеленський переконаний, що для цього є всі підстави. Він розповів, що в Україні відбувається системна трансформація й назвав такі зміни:
- зняття депутатської недоторканності,
- земельна реформа,
- протидія корупції та деолігархізація,
- реформа суду,
- прозорі цифрові процеси онлайн,
- децентралізація та посилення місцевого самоврядування.
Зеленський згадав й про створену Конференцію про майбутнє Європи. Зокрема, президент переконаний, що одним з результатів Конференції про майбутнє Європи мало б стати відкриття перспективи приєднання до ЄС держав, які поділяють його цінності, які готові виборювати та захищати на діях. Володимир Зеленський переконаний, що Україна точно одна з таких країн.
І ми щиро віримо, що незабаром зможемо відзначати в Україні не день, а рік Європи. Перший рік нашого повноцінного членства в ЄС,
– заявив Володимир Зеленський.
Він переконаний, що це буде перший рік серед майбутніх століть історії України у складі європейської родини.
"Бо Україна неможлива без Європи, а Європа неможлива без України", – підсумував Зеленський.
До речі, з Днем Європи українців привітав також прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він наголосив, що наша держава є частиною європейської спільноти – географічно, ціннісно, ментально.
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