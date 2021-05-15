Президент Владимир Зеленский поздравил сограждан с Днем Европы. Глава государства отметил, что Украина невозможна без Европы, а Европа невозможна без Украины.

Президент Зеленский отметил, что празднование сейчас совсем другое, чем было, например, в 2003 году, когда указом президента Украины только начали празднование.

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Значение Дня Европы в Украине

Президент отметил, что за два десятилетия День Европы стал для украинцев чем-то большим, чем тематические мероприятия на центральных площадях украинских городов.

И сегодня День Европы символизирует для нас осознание своего пути и общественный выбор в пользу фундаментальных принципов и ценностей,

– заявил президент Зеленский.

Президент перечислил следующие принципы и ценности:

Это демократия, свобода, равенство и достоинство.

Активное гражданское общество и прозрачная власть, подотчетная и подконтрольная ему.

Единые правила игры, а также правоохранители и суды, которые неотвратимо реагируют на их нарушение.

Справедливые налоги и ответственные граждане, которые платят их.

Комфортная жизнь и счастливое будущее, движение к которому происходит хорошими дорогами и чистыми безопасными улицами.

"И с 2014 года, когда сотни наших граждан отдали за этот выбор собственную жизнь, а тысячи продолжают защищать его и нашу землю с началом войны на востоке, День Европы навсегда стал для нас особенным и знаковым днем", – отметил Владимир Зеленский.

Вступление Украины в ЕС

Президент поблагодарил государства-члены ЕС, которые поддержали его инициативу и подписали двусторонние декларации о перспективе будущего членства Украины в Евросоюзе.

Владимир Зеленский убежден, что для этого есть все основания. Он рассказал, что в Украине происходит системная трансформация и назвал такие изменения:

снятие депутатской неприкосновенности,

земельная реформа,

противодействие коррупции и деолигархизация,

реформа суда,

прозрачные цифровые процессы онлайн,

децентрализация и усиление местного самоуправления.

Зеленский вспомнил и о созданной конференции о будущем Европы. В частности, президент убежден, что одним из результатов конференции о будущем Европы должно было бы стать открытие перспективы присоединения к ЕС государств, которые разделяют его ценности, готовые бороться и защищать на действиях. Владимир Зеленский убежден, что Украина точно одна из таких стран.

И мы искренне верим, что вскоре сможем отмечать в Украине не день, а год Европы. Первый год нашего полноценного членства в ЕС,

– заявил Владимир Зеленский.

Он убежден, что это будет первый год среди будущих веков истории Украины в составе европейской семьи.

"Потому что Украина невозможна без Европы, а Европа невозможна без Украины", – подытожил Зеленский.

Обратите внимание! Украина отмечает День Европы в первую субботу мая, Евросоюз – 9 мая, а Совет Европы – 5 мая.

Кстати, с Днем Европы украинцев поздравил также премьер-министр Денис Шмыгаль. Он подчеркнул, что наше государство является частью европейского сообщества – географически, ценностно, ментально.