Глава государства также опубликовал фото в вышиванке с первой леди Еленой Зеленской. На нем президентская чета в рубашках с одинаковой минималистичной вышивкой красного цвета.

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Вышитая рубашка – наша гордость, наш символ и сокровище. Она – наша сила и идентичность. Она – одно из сердец Украины, которое никогда не перестанет биться. С Днем вышиванки,

– написал президент.

Отметим, вышиванка президента на фото очень похожа на русскую народную рубашку – косоворотку. Она имеет разрез сбоку, а не посередине, как у обычных рубашек.

Коротко о Дне вышиванки