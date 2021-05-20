Глава государства также опубликовал фото в вышиванке с первой леди Еленой Зеленской. На нем президентская чета в рубашках с одинаковой минималистичной вышивкой красного цвета.
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Вышитая рубашка – наша гордость, наш символ и сокровище. Она – наша сила и идентичность. Она – одно из сердец Украины, которое никогда не перестанет биться. С Днем вышиванки,
– написал президент.
Отметим, вышиванка президента на фото очень похожа на русскую народную рубашку – косоворотку. Она имеет разрез сбоку, а не посередине, как у обычных рубашек.
Коротко о Дне вышиванки
- В 2021 году День вышиванки выпал на 20 мая. Отметим, этот праздник в Украине отмечают уже 15 лет подряд.
- Впервые День вышиванки предложила отмечать студентка исторического факультета Черновицкого национального университета в 2006 году.