В Украине 4 апреля отмечают Пасху по григорианскому календарю. Президент Владимир Зеленский поздравил верующих с праздником.

Что сказал президент

Глава государства подчеркнул, что Пасха – это праздник жизни. Он является поводом провести время с родными и обменяться положительными эмоциями.

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Он подчеркнул, что украинцы уже второй год встречают Пасху во время пандемии коронавируса. Она до сих пор влияет на нашу жизнь своими ограничениями.

Это уже вторая Пасха, которую мы должны провести дома и ради собственного же здоровья и здоровья родных смотреть богослужения по телевидению и в соцсетях, а не посещать церкви. Помните: молитва сильная и дома,

– отметил Зеленский.

Он отметил, что такие условия – это испытание для украинцев. Однако мы обязательно выйдем из него сильнее.

Зеленский призвал людей вспомнить о важности общения и взаимной поддержки.

"По случаю Пасхи желаю верующим западного обряда благополучия, здоровья и веры, которая исполняется и делает жизнь в разнообразной Украине комфортнее", – сказал президент.

Справка. Украинцы восточного обряда будут праздновать Пасху почти через месяц – 2 мая.