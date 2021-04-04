Зеленський привітав українців західного обряду з Великоднем
В Україні 4 квітня відзначають Великдень за григоріанським календарем. Президент Володимир Зеленський привітав вірян зі святом.
Джерело:фейсбук Володимира Зеленського
Що сказав президент
Глава держав наголосив, що Великдень – це свято життя. Воно є приводом провести час з рідними та обмінятися позитивними емоціями.
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Він підкреслив, що українці вже другий рік зустрічають Великдень у час пандемії коронавірусу. Вона досі впливає на наше життя своїми обмеженнями.
Це вже другий Великдень, який ми мусимо провести вдома і заради власного ж здоров'я та здоров'я рідних дивитися богослужіння по телебаченню та в соцмережах, а не відвідувати церкви. Пам'ятайте: молитва сильна і вдома,
– наголосив Зеленський.
Він зауважив, що такі умови – це випробування для українців. Однак ми обов'язково вийдемо з нього сильнішими.
Зеленський закликав людей згадати про важливість спілкування та взаємної підтримки.
"З нагоди Великодня бажаю вірянам західного обряду добробуту, здоров'я та віри, яка справджується і робить життя в розмаїтій Україні комфортнішим", – сказав президент.
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