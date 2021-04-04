В Україні 4 квітня відзначають Великдень за григоріанським календарем. Президент Володимир Зеленський привітав вірян зі святом.

Що сказав президент

Глава держав наголосив, що Великдень – це свято життя. Воно є приводом провести час з рідними та обмінятися позитивними емоціями.

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Він підкреслив, що українці вже другий рік зустрічають Великдень у час пандемії коронавірусу. Вона досі впливає на наше життя своїми обмеженнями.

Це вже другий Великдень, який ми мусимо провести вдома і заради власного ж здоров'я та здоров'я рідних дивитися богослужіння по телебаченню та в соцмережах, а не відвідувати церкви. Пам'ятайте: молитва сильна і вдома,

– наголосив Зеленський.

Він зауважив, що такі умови – це випробування для українців. Однак ми обов'язково вийдемо з нього сильнішими.

Зеленський закликав людей згадати про важливість спілкування та взаємної підтримки.

"З нагоди Великодня бажаю вірянам західного обряду добробуту, здоров'я та віри, яка справджується і робить життя в розмаїтій Україні комфортнішим", – сказав президент.

Довідка. Українці східного обряду святкуватимуть Великдень майже через місяць – 2 травня.