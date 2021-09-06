Глава государства обратил внимание на то, что многовековая традиция собирает их семьи в эти праздничные дни вместе. Он подчеркнул, что это – величественный праздник и время для глубоких размышлений о собственных поступках.

Обратите внимание В Киеве откроют крупнейший в городе еврейский центр

Кроме этого, Зеленский отметил, что это и время для осознанного стремления к переменам к лучшему и подготовки к исполненному добрыми делами новому году.

Еврейская община является неотъемлемой частью украинской культурной, общественной и религиозной жизни,

– подчеркнул политик.

"Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов. Пусть Всевышний в Книге Жизни запишет вам красивый и сладкий год", – подытожил президент.

Рош ха-Шана в 2021 году в Украине: основное