Глава государства обратил внимание на то, что многовековая традиция собирает их семьи в эти праздничные дни вместе. Он подчеркнул, что это – величественный праздник и время для глубоких размышлений о собственных поступках.
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Кроме этого, Зеленский отметил, что это и время для осознанного стремления к переменам к лучшему и подготовки к исполненному добрыми делами новому году.
Еврейская община является неотъемлемой частью украинской культурной, общественной и религиозной жизни,
– подчеркнул политик.
"Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов. Пусть Всевышний в Книге Жизни запишет вам красивый и сладкий год", – подытожил президент.
Рош ха-Шана в 2021 году в Украине: основное
- Ежегодно тысячи паломников прибывают в Украину, чтобы отпраздновать иудейский новый год. Они приезжают в Умань к могиле цадика Бахмана.
- Бахмана считают основоположником брацлавского хасидизма, поэтому каждый год на Новый год приезжают, чтобы отдать ему дань уважения.
- В 2021 году город может посетить примерно 50 тысяч хасидов. Полиция будет усиленно нести службу в Умани на Рош ха-Шана.