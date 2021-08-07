Поздравления глава государства опубликовал в соцсетях, проиллюстрировав фото серебряных медалисток.
Больше здесь Украина завоевала "серебро" в каноэ-двойке на Олимпиаде-2020
Для Людмилы это уже вторая медаль на играх в Токио! Поздравляю девушек с прекрасным результатом! Вы лучшие!
– написал Зеленский.
К "золоту" не хватило 2 секунды
Отметим, что Лузан и Четверикова соревновались в каноэ-двойке на дистанции 500 метров. К тому, чтобы стать олимпийскими чемпионками, украинкам не хватило всего 2 секунды. "Золото" получили китаянки, а "бронзу" – канадки.
Стоит посмотреть Медальный зачет Украины на Олимпиаде в Токио
Ранее Людмила Лузан уже принесла в копилку Украины бронзовую медаль Олимпиады в Токио. Девушка соревновалась на дистанции 200 метров на каноэ-единице.