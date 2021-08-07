Привітання глава держави опублікував у соцмережах, проілюструвавши фото срібних медалісток.

Більше тут Україна здобула "срібло" у каное-двійці на Олімпіаді-2020

Для Людмили це вже друга медаль на іграх у Токіо! Вітаю дівчат з чудовим результатом! Ви найкращі!

– написав Зеленський.

До "золота" не вистачило 2 секунди

Зазначимо, що Лузан та Четверікова змагались у каное-двійці на дистанції 500 метрів. До того, аби стати олімпійськими чемпіонками, українкам не вистачило лише 2 секунди. "Золото" здобули китаянки, а "бронзу" – канадійки.

Варто переглянути Медальний залік України на Олімпіаді в Токіо

Раніше Людмила Лузан вже принесла в скарбничку Українки бронзову медаль Олімпіади в Токіо. Дівчина змагалась на дистанції 200 метрів на каное-одиниці.

Цікаво! У коментарі після запливу спортсменки зазначили, що задоволені своїм результатом. Проте, кажуть Лузан та Четверікова, у них є потенціал завойовувати і "золото".