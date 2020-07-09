Глава государства Владимир Зеленский считает, что у Национального банка очень жесткая монетарная политика, а до конца 2020 года в Украине нужно упростить процедуру получения бизнесом кредитов.

Об этом он заявил на встрече с представителями бизнеса в Волынской области, пишет 24 канал.

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Есть две вещи, связанные с банковской культурой и банковскими программами. Нам сложно, поверьте. Мы около года с этим боремся, разговаривали с Национальным банком очень серьезно, чтобы была снижена учетная ставка, чтобы у людей появилась возможность брать кредит,

– рассказал президент.

Что еще сказал президент

Он отметил, что кроме программы кредитов для бизнеса "5 – 7 – 9%" власть разрабатывает еще одну процедуру кредитования. Она появится в Верховной Раде в виде законопроекта.

В то же время, он считает, что есть "зарегулированность процессов", а в Нацбанке очень жесткая монетарная политика.

"Мы говорили и с государственными банками, чтобы предоставить возможность и была более упрощенная процедура получения этих кредитов, по нормальным условиям, до 10%. Я думаю, что 5 – 7% – это нормальные условия, когда человек не будет выезжать из Украины, а будет иметь возможность, если он хочет работать в Украине", – добавил он.

Что этому предшествовало