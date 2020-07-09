Зеленский пожаловался на слишком жесткую монетарную политику Нацбанка
Глава государства Владимир Зеленский считает, что у Национального банка очень жесткая монетарная политика, а до конца 2020 года в Украине нужно упростить процедуру получения бизнесом кредитов.
Об этом он заявил на встрече с представителями бизнеса в Волынской области, пишет 24 канал.
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Есть две вещи, связанные с банковской культурой и банковскими программами. Нам сложно, поверьте. Мы около года с этим боремся, разговаривали с Национальным банком очень серьезно, чтобы была снижена учетная ставка, чтобы у людей появилась возможность брать кредит,
– рассказал президент.
Что еще сказал президент
- Он отметил, что кроме программы кредитов для бизнеса "5 – 7 – 9%" власть разрабатывает еще одну процедуру кредитования. Она появится в Верховной Раде в виде законопроекта.
- В то же время, он считает, что есть "зарегулированность процессов", а в Нацбанке очень жесткая монетарная политика.
"Мы говорили и с государственными банками, чтобы предоставить возможность и была более упрощенная процедура получения этих кредитов, по нормальным условиям, до 10%. Я думаю, что 5 – 7% – это нормальные условия, когда человек не будет выезжать из Украины, а будет иметь возможность, если он хочет работать в Украине", – добавил он.
Что этому предшествовало
- Заметим, что 3 июля Верховная Рада проголосовала за отставку главы Нацбанка Якова Смолия, который днем ранее подал заявление об увольнении по собственному желанию.
- Свое решение Смолий объяснил политическим давлением на центробанк. В частности, он рассказал, что имел разговор с президентом Зеленским накануне увольнения. В конце нее он спросил у главы государства, должен ли он писать заявление на увольнение, тот ответил, что да.
- Хоть сам Смолий детали разговора с Зеленским не пересказывал, очевидцы рассказали СМИ: Смолий и президент конфликтовали во время беседы. Президент якобы выразил эксглаве НБУ свое недовольство слабыми результатами госпрограммы дешевых кредитов "5 – 7 – 9". Он в резкой форме высказал претензии Смолию, что банки-участники выдают мало кредитов.
- Уже на следующий после освобождения Смолия день Зеленский рассказал о кандидатах на пост главы НБУ. Он получил три списка кандидатов на эту должность после консультаций с представителями банковского сектора.