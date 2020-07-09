Глава держави Володимир Зеленський вважає, що в Національного банку дуже жорстка монетарна політика, а до кінця 2020 року в Україні потрібно спростити процедуру отримання бізнесом кредитів.

Про це він заявив на зустрічі із представниками бізнесу у Волинській області, пише 24 канал.

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Є дві речі, пов'язані з банківською культурою і банківськими програмами. Нам складно, повірте. Ми близько року з цим боремося, розмовляли з Національним банком дуже серйозно, щоб була знижена облікова ставка, щоб у людей з'явилася можливість брати кредит,

– розповів президент.

Що ще сказав президент

Він зазначив, що крім програми кредитів для бізнесу "5 – 7 – 9%" влада розробляє ще одну процедуру кредитування. Вона з’явиться у Верховній Раді у вигляді законопроєкту.

Водночас, він вважає, що є "зарегульованість процесів", а в Нацбанку дуже жорстка монетарна політика.

"Ми говорили і з державними банками, щоб надати можливість і була більш спрощена процедура отримання цих кредитів, за нормальними умовами, до 10%. Я думаю, що 5 – 7% – це нормальні умови, коли людина не виїжджатиме з України, а матиме можливість, якщо вона хоче, працювати в Україні", – додав він.

Що цьому передувало