Зеленський поскаржився на надто жорстку монетарну політику Нацбанку
Глава держави Володимир Зеленський вважає, що в Національного банку дуже жорстка монетарна політика, а до кінця 2020 року в Україні потрібно спростити процедуру отримання бізнесом кредитів.
Про це він заявив на зустрічі із представниками бізнесу у Волинській області, пише 24 канал.
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Є дві речі, пов'язані з банківською культурою і банківськими програмами. Нам складно, повірте. Ми близько року з цим боремося, розмовляли з Національним банком дуже серйозно, щоб була знижена облікова ставка, щоб у людей з'явилася можливість брати кредит,
– розповів президент.
Що ще сказав президент
- Він зазначив, що крім програми кредитів для бізнесу "5 – 7 – 9%" влада розробляє ще одну процедуру кредитування. Вона з’явиться у Верховній Раді у вигляді законопроєкту.
- Водночас, він вважає, що є "зарегульованість процесів", а в Нацбанку дуже жорстка монетарна політика.
"Ми говорили і з державними банками, щоб надати можливість і була більш спрощена процедура отримання цих кредитів, за нормальними умовами, до 10%. Я думаю, що 5 – 7% – це нормальні умови, коли людина не виїжджатиме з України, а матиме можливість, якщо вона хоче, працювати в Україні", – додав він.
Що цьому передувало
- Зауважимо, що 3 липня Верховна Рада проголосувала за відставку глави Нацбанку Якова Смолія, який днем раніше подав заяву про звільнення за власним бажанням.
- Своє рішення Смолій пояснив політичним тиском на центробанк. Зокрема, він розповів, що мав розмову із президентом Зеленським напередодні звільнення. Наприкінці неї він запитав у глави держави, чи має писати заяву на звільнення, той відповів, що так.
- Хоч сам Смолій деталі розмови з Зеленським не переказував, очевидці розповіли ЗМІ: Смолій і президент конфліктували під час бесіди. Президент нібито висловив ексглаві НБУ своє невдоволення слабкими результатами держпрограми дешевих кредитів "5 – 7 – 9". Він у різкій формі висловив претензії Смолію, що банки-учасники видають мало кредитів.
- Вже на наступного після звільнення Смолія дня Зеленський розповів про кандидатів на пост глави НБУ. Він отримав три списки кандидатів на цю посаду після консультацій з представниками банківського сектора.