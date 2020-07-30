Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение правительству добавить в перечень государственных праздников в Украине еще 6 новых.

В них войдут отдельные религиозные праздники. Соответствующий указ уже есть на официальном сайте президента.

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Государственный статус хотят предоставить таким праздникам:

Ураза-байрам – праздник у мусульманских народов, также известен как Праздник разговения; Курбан-байрам – праздник жертвоприношения, один из двух главных праздников мусульман. Он длится 3-4 дня.; Песах – центральный иудейский праздник в память о выходе из Египта. Его празднуют 7 дней в Израиле и 8 дней за его пределами. Почитается также караимами, самаритянами и частично мессианскими иудеями.; Рош-ха-Шана – праздник начала нового года для всех, кто исповедует иудаизм. Обычно он приходится на конец сентября – начало октября; Ханука – еврейский восьмидневный зимний праздник. Это праздник чуда и победы в войне между святостью и нечистотой; Пасха христиан западного обряда.

Ввести новые государственные праздники хотят, чтобы обеспечить права и свободы граждан. А также, чтобы достичь равных прав и возможностей всех верующих, почтить историю, культуру и традиции украинского многонационального общества.