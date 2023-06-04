В интервью латиноамериканским журналистам глава государства назвал условие, которое в таком случае должна соблюсти Россия. По его словам, для "дипломатического направления" урегулирования войны, развязанной в Украине, необходимо сначала вывести свое войско с оккупированных территорий.

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Либо Россия уйдет сама, либо ее прогонят силой

Если Россия хочет дипломатического направления, они должны выйти, не дожидаясь, пока у нас погибнет много людей, и мы вытолкнем их силой. Я считаю, что это большая разница. Да, результат одинаков, с одной стороны. Я считаю, что нет,

– отметил президент.

По его словам, Украина сможет деоккупировать свои территории. В то же время следует понимать, какой ценой этого удастся достичь: большими или меньшими потерями. По результатам этого наше государство будет рассуждать, готов ли Киев к любому диалогу с россиянами.

И именно от России зависит, каким образом Украина деоккупирует свои территории. Выведет ли она свои войска сама, или их силой прогонят, нанося колоссальные потери.

Если говорить о диалоге с Россией, то о его невозможности заявляют уже даже те, кто раньше был скептическим. К примеру, по словам Зеленского, тот же Олаф Шольц. По словам главы государства, немецкий канцлер уже заявляет: "Я считаю, что с Россией не о чем говорить, пока она не выйдет из территории".

Для Украины важно сохранить жизнь

Обратите внимание, не пока Украина деоккупирует, а пока Россия не выйдет, потому что здесь есть логика для меня. Если ты хочешь со мной разговаривать и разговаривать с цивилизованным миром, ты должен не ждать, пока тебя выбьют силой. И выбьют. Потому что, выбивая силой и армией, мы теряем людей,

– отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина будет бороться столько, сколько потребуется. Мы не устанем. В то же время, есть ли смысл говорить с тем, кого приходится выбивать силой с собственной территории? Ответ, думаем, очевиден.

Президент отметил, что в это время Россия может искать других лидеров, которые будут искать подход к цивилизованному миру. Чтобы со страной-агрессором хоть кто-нибудь садился и что-то обсуждал. Правда, "после того что они сделали, к диалогу с ними никто не готов".

Глава государства подчеркнул, что у нынешнего руководства России "просто выхода уже нет, потому что они – убийцы". В то же время, он еще раз четко проартикулировал, что поможет найти Кремлю "дипломатический выход".

Но с наименьшими потерями – у них есть возможность найти дипломатический выход из ситуации. Это значит без пуль, без взрывов, без ракет начать выходить из нашей территории,

– подчеркнул он.

Напомним, что СНБО издал решение, согласно которому Украина не будет садиться за стол переговоров с Путиным. Да и недавно Алексей Данилов отреагировал на слова спецпредставителя Китая по поводу переговоров. Он подчеркнул, что "дверь для диалога закрыта".