Артем Скоропадский сообщил, что президент Владимир Зеленский 24 мая подписал соответствующий указ.

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Скоропадский получил гражданство Украины

Президент подписал указ о предоставлении мне гражданства Украины. Слава Украине!

– сообщил Скоропадский.

Кстати, Артем Скоропадский в 2005 году переехал из России в Украину. До 2009 года периодически менял место жительства в России на место жительства в Украине и наоборот.

Он работал журналистом и сотрудничал с рядом украинских изданий. С 2014 года стал пресс-секретарем "Правого сектора".

В 2020 году Скоропадского разыскивала ФСБ как гражданина России, который поддержал Украину в войне с Москвой.

Более того, в 2017 году суд в России заочно взял под стражу 3 россиян, причастных к "Правому сектору". Одним из них был Артем Скоропадский.