Артем Скоропадський повідомив, що президент Володимир Зеленський 24 травня підписав відповідний указ.

Зауважте До вбивства Шеремета може бути причетна СБУ: розслідування ЗМІ

Скоропадський отримав громадянство України

Президент підписав указ про надання мені громадянства України. Слава Україні!

– повідомив Скоропадський.

До речі, Артем Скоропадський у 2005 році переїхав з Росії в Україну. До 2009 року періодично змінював місце проживання з Росії на Україну та навпаки.

Він працював журналістом і співпрацював з низкою українських видань. З 2014 року став прессекретарем "Правого сектора".

У 2020 році Скоропадського розшукували ФСБ як громадянина Росії, який підтримав Україну у війні з Москвою.

Ба більше, у 2017 році суд в Росії заочно взяв під варту 3 росіян, причетних до "Правого сектору". Одним з них був Артем Скоропадський.