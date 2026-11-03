"Визначила Европу своим врагом": Зеленский выразил обеспокоенность по поводу милитаризации России

Об этом глава государства заявил в ходе своего выступления на Берлинской конференции по безопасности 3 ноября.

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Какие угрозы исходят со стороны России?

Созданные Москвой военные мощности создают длительные вызовы безопасности континента. Президент подчеркнул, что эта опасность не исчезнет сама по себе в течение года.

Особое внимание Зеленский призвал обратить на военную инфраструктуру, которую Россия развивала в течение последних лет. По его словам, ее масштабы слишком большие, чтобы быть направленными только против Украины.

По оценке президента, созданный потенциал российской армии представляет непосредственную угрозу и для других европейских стран.

Посмотрите на военную инфраструктуру, которую Россия создавала в течение последних лет. Неужели все это только для Украины? Ее слишком много, чтобы она была предназначена только для одной страны. Она направлена против вас– подчеркнул Зеленский.

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К слову, глава государства в своем выступлении уделил значительное внимание вопросу перестройки общей системы безопасности в мире. Так, США могут больше не вернуться к прежнему подходу к безопасности своих союзников.

По его словам, Америка может сосредоточиться прежде всего на собственных интересах и меньше учитывать то, что без ее поддержки другие страны могут лишиться защиты.

Обратите внимание, что подробно об основных заявлениях президента вы сможете прочитать в хронологии 24 Канала.