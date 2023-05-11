Для Киева любой результат, который расценивается на Западе как нелестный, может означать уменьшение военной поддержки и давления на переговоры с Россией. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Кстати говоря Зеленский пообещал россиянам "неприятный сюрприз" во время контрнаступления

На Украину никто не будет давить

Президент отметил, что почти пятая часть страны находится под контролем России. Потому, вероятно, будет обсуждение земельных концессий.

Однако они не могут давить на Украину, чтобы она сдала территории. Почему любая страна мира должна отдавать Путину свою территорию,

– подчеркнул Зеленский.

Глава государства отверг опасения по поводу потери поддержки США, если президент Джо Байден, пообещавший поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Возможны ли переговоры

По вопросу переговоров – Зеленский напомнил, Украина предложила формулу мира. То есть мы готовы к беседе и диалогу на этой площадке.

Киев предлагал, чтобы все страны мира вошли на эту платформу. При этом эта система достаточно гибкая. Украина никого не заставляет поддерживать все 10 пунктов. Можно выбрать несколько.