Об этом Владимир Зеленский рассказал во время вечернего обращения 25 марта.

Подробно Наши героические ВСУ нанесли врагу мощные удары и заметные потери, – Зеленский

Хочу предупредить всех предателей Украины, которые перешли на сторону врага в Крыму еще годы назад. Вы же перешли, потому что думали, что будете жить лучше, а не потому что хотите повторить трагическую судьбу своих коллег, которые погибли на тех кораблях или еще где-то на земле или на море Украины,

– отметил Владимир Зеленский.

И подчеркнул, чтобы они держались как можно дальше от наших городов и от нашей армии. Ведь потери российских военных на этой войне уже превысил 16 тысяч убитых. Среди них и высшие командиры.

"Об убитых русских генерал-полковниках или адмиралах пока не докладывали. Но командующий одной из армий оккупантов и заместитель командующего Черноморского флота уже есть", – добавил Зеленский.

Смотреть видеообращение Владимира Зеленского: