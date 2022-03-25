Про це Володимир Зеленський розповів під час вечірнього звернення 25 березня. Президент наголосив, що зрадники хоч і хотіли кращого життя, вони його не отримають.

Детально Наші героїчні ЗСУ завдали ворогу потужних ударів та помітних втрат, – Зеленський

Хочу попередити усіх зрадників України, які перейшли на сторону ворога у Криму ще роки назад. Ви ж перейшли, бо думали, що будете жити краще, а не тому що хочете повторити трагічну долю своїх колег, які загинули на тих кораблях чи ще десь на землі чи на морі України,

– зазначив Володимир Зеленський.

Та наголосив, щоб вони трималися якомога далі від наших міст і від нашої армії. Адже втрати російських військових на цій війні вже перевищив 16 тисяч убитих. Серед них і вищі командири.

"Про вбитих російських генерал-полковників чи адміралів поки не доповідали. Але командувач однієї з армій окупантів і заступник командувача Чорноморського флоту вже є", – додав Зеленський.

Дивитись відеозвернення Володимира Зеленського: