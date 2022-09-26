Участники заслушали информацию об оперативной обстановке по фронтам фронта. Также были приняты решения по активным действиям сил обороны с целью дальнейшей деоккупации территории Украины.

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Зеленский провел очередную Ставку Главнокомандующего

На заседании было проанализировано состояние снабжения войск вооружением и боеприпасами. Зеленский отметил важность оперативного обеспечения высокоточным оружием и всем необходимым силам, которые активно продвигаются вперед.

Во время заседания участники отдельно остановились на вопросе применения врагом новых типов вооружения и наметили планы противодействия таким средствам.

В заседании приняли участие:

  • министр обороны Алексей Резников,
  • Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный,
  • начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов,
  • министр внутренних дел Денис Монастырский,
  • министр иностранных дел Дмитрий Кулеба,
  • министр инфраструктуры Александр Кубраков,
  • руководители силовых ведомств и правоохранительных органов,
  • руководитель Офиса Главы государства Андрей Ермак,
  • Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Кроме того, в режиме видеосвязи к заседанию присоединились:

  • командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Сырский,
  • командующий войсками Оперативного командования "Запад" Сергей Литвинов,
  • командующий войсками Оперативного командования "Юг" Андрей Ковальчук,
  • глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко.

О чем говорили на прошедших заседаниях

19 сентября Зеленский также провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Была обсуждена подготовка сил обороны к зимнему периоду.

До этого 4 августа на совещании обсуждались вопросы безопасности и обороны. Также на совещании заслушали отчеты по выполнению предыдущих решений Ставки верховного главнокомандующего.

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