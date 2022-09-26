Учасники заслухали інформацію про оперативну обстановку на напрямках фронту. Також були ухвалені рішення щодо активних дій сил оборони з метою подальшої деокупації території України.

До теми Зеленський збирав Ставку Головнокомандувача: говорили про підготовку до війни взимку

Зеленський провів чергову Ставку Головнокомандувача

На засіданні було проаналізовано стан забезпечення військ озброєнням і боєприпасами. Зеленський наголосив на важливості оперативного забезпечення високоточною зброєю та всім необхідним сил, які активно просуваються вперед.

Під час засідання учасники окремо зупинилися на питанні застосування ворогом нових типів озброєння та намітили плани протидії таким засобам.

У засіданні взяли участь:

міністр оборони Олексій Резніков,

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний,

начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов,

міністр внутрішніх справ Денис Монастирський,

міністр закордонних справ Дмитро Кулеба,

міністр інфраструктури Олександр Кубраков,

очільники силових відомств і правоохоронних органів,

керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак,

секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

Крім того, у режимі відеозв’язку до засідання долучилися:

командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Сирський,

командувач військ Оперативного командування "Захід" Сергій Літвінов,

командувач військ Оперативного командування "Південь" Андрій Ковальчук,

голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко.

Про що говорили на минулих засіданнях

19 вересня Зеленський також провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Було обговорено підготовку Сил оборони до зимового періоду.

До цього 4 серпня під час наради обговорювали питання безпеки та оборони. Також на нараді заслухали звіти щодо виконання попередніх рішень Ставки верховного головнокомандувача.

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