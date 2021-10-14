Глава государства 14 октября начал рабочую поездку, в рамках которой посетит Донецкую и Луганскую области. Об этом сообщили в пресс-службе ОП.

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Президент побывает на передовых позициях украинских военных в районе проведения Операции объединенных сил,

– говорится в сообщении.

Владимир Зеленский посетит Мариуполь, где примет участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня защитников и защитниц Украины.

Кроме этого, глава государства ознакомится с объектами, которые сооружают в рамках Национальной программы "Большая стройка".

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