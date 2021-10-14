Соответствующие указы Владимира Зеленского о предоставлении званий обнародовали 14 октября на сайте Офиса президента.

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Звание Герой Украины с празднованием орденом "Золотая Звезда" присвоили:

полковнику Николаю Верхогляду (посмертно),

солдату Рустаму Хамраеву (посмертно).

Украинский военных наградили за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Что известно о новых героях Украины