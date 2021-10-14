Соответствующие указы Владимира Зеленского о предоставлении званий обнародовали 14 октября на сайте Офиса президента.
Читайте также Зеленский поручил полностью выплатить задолженность украинским военным
Звание Герой Украины с празднованием орденом "Золотая Звезда" присвоили:
- полковнику Николаю Верхогляду (посмертно),
- солдату Рустаму Хамраеву (посмертно).
Украинский военных наградили за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.
Что известно о новых героях Украины
- Рустам Хамраев служил добровольцем 24-го батальона территориальной обороны "Айдар". Воин погиб 17 июня 2014 года во время освобождения поселка Металлист Славяносербского района Луганской области.
- Николай Верхогляд – офицер, командующий украинского миротворческого контингента в мусульманском анклаве Жепа во время войны в Боснии. Во время наступления армии Республики Сербской на мусульманский анклав обеспечил эвакуацию мирного населения. Умер 30 мая 2021 года от коронавируса.