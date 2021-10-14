Відповідні укази Володимира Зеленського про надання звань оприлюднили 14 жовтня на сайті Офісу Президента.

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Звання Герой України з відзначенням орденом "Золота Зірка" надали

полковнику Миколі Верхогляду (посмертно),

солдату Рустаму Хамраєву (посмертно).

Український військових нагородили за особисту мужність і героїзм, проявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.

Що відомо про нових Героїв України