Відповідні укази Володимира Зеленського про надання звань оприлюднили 14 жовтня на сайті Офісу Президента.

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Звання Герой України з відзначенням орденом "Золота Зірка" надали

  • полковнику Миколі Верхогляду (посмертно),
  • солдату Рустаму Хамраєву (посмертно).

Український військових нагородили за особисту мужність і героїзм, проявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.

Що відомо про нових Героїв України

  • Рустам Хамраєв служив добровольцем 24-го батальйону територіальної оборони "Айдар". Воїн загинув 17 червня 2014 року під час звільнення селища Металіст Слов'яносербського району Луганської області.
  • Микола Верхогляд – офіцер, командувач українського миротворчого контингенту в мусульманському анклаві Жепа під час війни в Боснії. Під час наступу армії Республіки Сербської на мусульманський анклав Жепа забезпечив евакуацію мирного населення. Помер 30 травня 2021 року від коронавірусу.