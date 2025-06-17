Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне. Во время пребывания в Канаде у него запланирован ряд встреч.

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Что известно об участии Зеленского

В рамках своего визита украинский президент примет участие в специальном заседании лидеров стран "Большой семерки" (G7) под названием "Сильная и суверенная Украина". Также Владимир Зеленский проведет ряд встреч с лидерами.

Он планирует встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном, президентами Европейского Совета Антониу Коштой и Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Бразилии Лулу де Силвой.

Кроме того, запланированы встречи с премьер-министром Канады Марком Карни и его британским, итальянским, индийским, японским коллегами – Киром Стармером, Джорджией Мелони, Нарендрой Моди, Ишибой Шигеру.

Также Владимир Зеленский поговорит с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.