Как сообщил президент в своем официальном телеграм-канале, к переговорному процессу в столице Германии присоединится непосредственно команда президента США.

Adv

популярные видео

Каковы подробности?

Украинская сторона подчеркивает важность комплексного обеспечения устойчивости государства.

Речь идет о привлечении необходимых ресурсов, усилении противовоздушной обороны, расширении энергетической и финансовой помощи, а также продвижении дипломатического трека для установления прочного мира.

Мы делаем все, чтобы присутствие Европы в переговорном процессе было полноценным и чтобы встречи были результативными– подчеркнул Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский прибыл в Берлин: смотрите видео

Двусторонние встречи и координация в сфере безопасности

В рамках рабочего визита запланированы отдельные двусторонние переговоры с европейскими лидерами и канцлером Фридрихом Мерцем. Кроме того, предусмотрен совместный рабочий формат с участием представителей американской стороны и советников по вопросам национальной безопасности стран Европы.

Как уже сообщалось на нашем сайте, спецпосланцы США Джаред Кушнер и Стив Виткофф отправились в Берлин для координации совместных действий и подготовки повестки дня следующего раунда мирных переговоров.

Напомним, ранее мы писали, что в ходе встреч в Германии представители Белого дома также планируют предоставить украинской делегации подробную информацию о переговорах в Китае.