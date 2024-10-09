Об этом президент Украины сообщил в официальном телеграмм-канале. Зеленский добавил, что в Хорватии также состоится саммит "Украина – Юго-Восточная Европа".

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Зеленский раскрыл детали визита в Хорватию

Владимир Зеленский 9 октября прибыл в Хорватию для встречи с премьер-министром Андреем Пленковичем, представителями других стран региона и участия в третьем саммите "Украина – Юго-Восточная Европа".

Владимир Зеленский прибыл в Хорватию / Фото Офис Президента

В рамках встречи президент Украины планирует обсудить с премьером Хорватии продолжение оборонного сотрудничества, реабилитацию наших воинов, которые были ранены на передовой, а также о восстановлении Украины.

Зеленский также добавил, что на саммите в формате "Украина плюс 12 стран" планирует обсудить международные усилия ради приближения мира и реализации Формулы мира, совместное с партнерами реагирование на вызовы безопасности, а также взаимодействие на пути к Евросоюзу и НАТО.