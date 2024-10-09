Про це президент України повідомив в офіційному телеграм-каналі. Зеленський додав, що у Хорватії також відбудеться саміт "Україна – Південно-Східна Європа".

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Зеленський розкрив деталі візиту до Хорватії

Володимир Зеленський 9 жовтня прибув до Хорватії для зустрічі з прем'єр-міністром Андреєм Пленковичем, представниками інших країн регіону та участі у третьому саміті "Україна – Південно-Східна Європа".

Володимир Зеленський прибув до Хорватії / Фото Офіс Президента

У рамках зустрічі президент України планує обговорити з прем'єром Хорватії продовження оборонної співпраці, реабілітацію наших воїнів, які були поранені на передовій, а також про відбудову України.

Зеленський також додав, що на саміті у форматі "Україна плюс 12 країн" планує обговорити міжнародні зусилля заради наближення миру та реалізації Формули миру, спільне з партнерами реагування на безпекові виклики, а також взаємодію на шляху до Євросоюзу й НАТО.